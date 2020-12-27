Трамп не підписав закон про допомогу безробітним під час пандемії

Чинний президент США Дональд Трамп не підписав закон про допомогу американцям під час пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Пакет допомоги безробітним американцям сумою 900 мільярдів доларів Конгрес США прийняв минулого тижня після місяців складних переговорів і компромісів.

За словами Трампа, він хоче збільшити людям одноразові виплати, щоб вони отримали $2000. замість шестисот, але республіканці у Конгресі не погодилися на такі зміни.

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Байден назвав відмову Трампа підписати законопроект уникненням від відповідальності: «Це день після Різдва, і мільйони сімей не знають, чи зможуть вони звести кінці з кінцями через відмову президента Дональда Трампа підписати законопроект про економічну допомогу, схвалений Конгресом переважною і двопартійною більшістю», - заявив Байден.

З відмовою Трампа підписувати закон мільйони американців тимчасово втратили можливість отримувати щотижневі виплати по безробіттю. Законопроєкт передбачає виплату у сумі $600 всім, хто заробляє менш як $75 тисяч на рік.