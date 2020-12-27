У Білорусі почався недільний марш
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.
«У неділю вранці в Мінську помітили спецтехніку. У деяких районах столиці з ранку провели акції солідарності з БЧБ-прапорами, а в окремих пройшлися маршами», - йдеться в повідомленні.
Видання публікує фото і відео від читачів, на яких зображено ранкові акції у Мінську, в районі метро Спортивна, у приміській Малинівці та інших містах, наприклад, у Гродно.
Є також дані про введення до білоруської столиці великої колони спецтехніки.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем на цих виборах і не був визнаний більшістю європейських країн, розпочав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів.