У Перу через коронавірус закрили всі пляжі

У столиці Перу через небезпеку поширення COVID-19 закрили доступ до усіх пляжів.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на Хорхе Ангуло, главу поліції Ліми, пише Сіньхуа.

Слідкувати за забороною будуть члени Збройних сил Перу, поліція, муніципальні служби безпеки й співробітники державної охорони.

На переконання влади, пляжі можуть стати “новим джерелом інфікування”, тож розширення обмежувальних заходів покликане не допустити цього.

Нагадаємо, що за інформацією міністерства охорони здоров’я Перу, кількість хворих на COVID-19 у країні продовжуватиме зростати. Станом на п’ятницю на території Перу було виявлено понад 1 мільйон інфікованих новим коронавірусом. Від початку пандемії недуга забрала 37 368 життів.