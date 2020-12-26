Сніговий шторм в Ірані забрав життя групи з восьми альпіністів

Восьмеро людей в Ірані загинули через сніжний шторм у горах, ще кілька зникли безвісти.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві телеканали, передає Укрінформ.

"Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану. Їхня точна кількість наразі невідома, тож кількість загиблих може бути вищою. Кількаденний сильний снігопад та вітер унеможливили дорожній рух у кількох регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що пошукові та рятувальні роботи зупинилися на ніч, але очікується, що вони продовжаться в неділю, 27 грудня.

Представники влади раніше закликали утриматися від поїздок у гори через повідомлення про снігові лавини, хуртовини та снігопад.