Рухані звинувачує США у створенні перешкод Ірану при закупівлі вакцин проти коронавірусу

Президент Ірану Хасан Рухані розкритикував владу США за створення перешкод Тегерану у закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція AFP.

Президент Хасан Рухані заявив у суботу, що Вашингтон вимагає, щоб транзакції Ірану з метою купівлі вакцин проти коронавірусу проходили через американські банки та висловив побоювання, що кошти можуть бути вилучені американською стороною.

Як зазначається, Іран має заморожені активи в декількох країнах, зокрема в США.

"Ми хочемо переказати гроші з країни, де зберігаються наші кошти", щоб придбати вакцину, і "ця країна погодилася", - сказав Рухані під час засідання іранської оперативної групи з питань коронавірусу, не називаючи країну, про яку йде мова.

Теоретично ліки звільняються від санкцій, зокрема запроваджених владою США щодо Ірану, але насправді міжнародні банки, як правило, відмовляються від банківських транзакцій, пов’язаних з Іраном, щоб уникнути потенційних судових процесів.

Відділ Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами спочатку повідомив, що "у нього немає проблем" з перерахуванням коштів для таких потреб. Але пізніше було сказано, що гроші повинні спочатку пройти через американський банк перед транзакцією на придбання вакцини, сказав Рухані.

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У квітні президент Ірану заявив, що Тегеран отримав юридичну перемогу у справі щодо 1,6 мільярда доларів своїх активів, що довгий час були заморожені на прохання США у Люксембурзі.

Як повідомлялося, 8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з так званої "ядерної угоди" з Іраном та поновлення санкцій проти Тегерану.

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