Експерти розповіли, як вакцинація вплине на страхуванні при в’їзді до країн ЄС

Європейський Союз наразі не висуває вимог для подорожувальників із третіх країн мати обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу. Але, якщо це рішення буде ухвалене пізніше, то страхові компанії вимагатимуть таку вакцинацію.

Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру SchengenVisaInfo, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо ЄС зобов’язуватиме подорожувальників вакцинуватися, і навіть, якщо противники вакцинації (anti-vax) знайдуть прогалини у правилах, щоб потрапити до країн-членів, оператори не покриватимуть страховками таких подорожувальників. Але страхові оператори вимагатимуть наявність вакцинації, якщо це першим зробить ЄС», - йдеться у дослідженні.

Такі висновки експерти зробили за результатами проведених інтерв'ю із представниками декількох провідних європейських компаній у сфері страхування.

«Якщо Європейський Союз уведе такі вимоги, то ми також негайно оновимо свої правила, як це робиться завжди, щоб на 100% відповідати визначеним правилам», - заявили SchengenVisaInfo у страховій компанії Dr Walter (Німеччина).

Окрім цього, експерти відзначають, що у наступні місяці, з початком у країнах ЄС національних кампаній з вакцинації проти коронавірусу, для урядів головними викликом буде не лише забезпечити необхідну кількість доз вакцин, але й переконати населення у необхідності пройти щеплення.

За даними опитування, проведеного Лондонським інститутом інновацій глобального здоров’я (Imperial College London’s Institute of Global Health Innovation, IGHI), лише 51% із 13 500 респондентів погоджуються пройти вакцинацію у 2021 році.

Як повідомляв Укрінформ, у країнах Євросоюзу національні кампанії з вакцинації проти COVID-19 розпочнуться 27 грудня. Єврокомісія планує забезпечити вакцинацію 200 млн населення до вересня 2021 року.

Поки що в ЄС дозволено застосування вакцини Comirnaty® (BNT162b2) від виробників BioNTech і Pfizer. На початку наступного року Європейське агентство лікарських препаратів планує сертифікувати ще декілька вакцин.

Станом на ранок 26 грудня, у світі за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 757 985 чоловік. Одужали від недуги за цей період 56 490 167 пацієнтів.