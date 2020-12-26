Експерти розповіли, як вакцинація вплине на страхуванні при в’їзді до країн ЄС
Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру SchengenVisaInfo, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Якщо ЄС зобов’язуватиме подорожувальників вакцинуватися, і навіть, якщо противники вакцинації (anti-vax) знайдуть прогалини у правилах, щоб потрапити до країн-членів, оператори не покриватимуть страховками таких подорожувальників. Але страхові оператори вимагатимуть наявність вакцинації, якщо це першим зробить ЄС», - йдеться у дослідженні.
Такі висновки експерти зробили за результатами проведених інтерв'ю із представниками декількох провідних європейських компаній у сфері страхування.
«Якщо Європейський Союз уведе такі вимоги, то ми також негайно оновимо свої правила, як це робиться завжди, щоб на 100% відповідати визначеним правилам», - заявили SchengenVisaInfo у страховій компанії Dr Walter (Німеччина).
Окрім цього, експерти відзначають, що у наступні місяці, з початком у країнах ЄС національних кампаній з вакцинації проти коронавірусу, для урядів головними викликом буде не лише забезпечити необхідну кількість доз вакцин, але й переконати населення у необхідності пройти щеплення.
За даними опитування, проведеного Лондонським інститутом інновацій глобального здоров’я (Imperial College London’s Institute of Global Health Innovation, IGHI), лише 51% із 13 500 респондентів погоджуються пройти вакцинацію у 2021 році.
Як повідомляв Укрінформ, у країнах Євросоюзу національні кампанії з вакцинації проти COVID-19 розпочнуться 27 грудня. Єврокомісія планує забезпечити вакцинацію 200 млн населення до вересня 2021 року.
Поки що в ЄС дозволено застосування вакцини Comirnaty® (BNT162b2) від виробників BioNTech і Pfizer. На початку наступного року Європейське агентство лікарських препаратів планує сертифікувати ще декілька вакцин.
Станом на ранок 26 грудня, у світі за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 757 985 чоловік. Одужали від недуги за цей період 56 490 167 пацієнтів.