Життя після Brexit: опублікували текст нової торгівельної угоди ЄС і Британії

У Європейському Союзі опублікували повний текст нової торгівельної угоди з Великою Британією.

Як передає Укрінформ, текст угоди з'явився на офіційному порталі Європейської комісії.

Документ має понад 1 200 сторінок, у ньому йдеться про відносини в різних галузях після Brexit.

Велика Британія та ЄС досягли угоди щодо своїх подальших відносин 24 грудня ввечері.

З боку ЄС укладена угода має ще бути схвалена усіма 27 членами. Документ, як передбачається, набуде тимчасової чинності з 1 січня. А Європарламент ратифікує документ «заднім числом» на початку наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, вичерпується 31 грудня поточного року. Сторони тривалий час вели інтенсивні переговори щодо угоди про майбутнє партнерство після цієї дати, але як ЄС, так і Британія зберігали різні підходи до принципових питань у таких сферах, як правове поле, система управління та організація рибальства.