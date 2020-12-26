Коронавірус-мутант виявили у Франції

У Франції виявили новий штам коронавірусу, завезеного із Великої Британії.

Про це повідомляє L’Express, передає Укрінформ.

Інфікований новим штамом коронавірусу VOC 202012/01 чоловік прибув до Франції із Британії 19 грудня та перебуває у місті Тур (центральна Франція). Вірус в особи виявили 25 грудня. Хвороба протікає без симптомів. Людина перебуває в ізоляції.

Раніше новий штам коронавірусу було виявлено у Великій Британії. За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

У четвер, 24 грудня, новий штам коронавірусу було виявлено у жінки в Німеччині. Вона також прибула із Британії.

У Франції станом на 25 грудня з початку пандемії зафіксовано 2 547 771 випадок зараження коронавірусом; 62 427 осіб померли від COVID-19.

За останні 24 години у Франції виявлено 20 262 нових інфікувань; сталося 159 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.