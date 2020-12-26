У центрі Берліна відкрили стрілянину, троє людей тяжкопоранені

У середмісті столиці Німеччини, місті Берлін сталася стрілянина, в результаті якої були поранені чотири людини.

Як передає Укрінформ,про це повідомляє Reuters.

"Четверо людей постраждали під час стрілянини в столиці Німеччини Берліні в ранні години суботи", - заявили у місцевій поліції.

Як зазначається, чотири людини були доставлені до лікарні унаслідок сутички між кількома людьми в районі Кройцберг, наразі немає доказів, що причиною інциденту був політичний мотив.

Раніше пожежна служба Берліну заявила, що в результаті стрілянини у місті троє людей отримали серйозні поранення.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції знайшли мертвим стрільця, який підозрюється у вбивстві 22 грудня вночі трьох жандармів.