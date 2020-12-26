Китайською вакциною, що прибуде в Туреччину в понеділок, першими вакцинуватимуть медиків

Китай відправить Туреччині першу партію вакцини, яка прибуде до країни в понеділок. На першому етапі вакцинують 9 млн людей, зокрема представників медичної сфери.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив на брифінгу після засідання наукової ради по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

«З понеділка вакцина буде у Туреччині. Наш науковий комітет раніше проводив велике дослідження з цього питання, була підготовлена ​​4-етапна стратегія. Спочатку почнемо вакцинувати медичних працівників. На першому етапі буде вакциновано 9 мільйонів людей», - сказав міністр.

Щодо термінів та швидкості вакцинування, міністр вказав на можливість вакцинувати щодня 1,5-2 млн людей та до квітня виконати щонайменше два етапи вакцинації.

«У нас є можливість вакцинувати 1,5 або навіть 2 мільйони людей на день. Починаючи з медичних працівників, протягом січня, лютого, березня, найпізніше квітня, вакцинують перші два етапи та навіть 3-й етап», - сказав міністр.

Окрім того, міністр повідомив, що китайська вакцина буде відправлена до Туреччини вже у неділю, її ефективність, за оцінками наукової ради, складає 91,25%. Працівників медичної сфери будуть вакцинувати одними з перших.

Як повідомлялося, за розробленим у країні планом вакцинації, перший етап вакцинування охопить медичних працівників, громадян старше 65 років, людей з обмеженими можливостями здоров'я, а також тих, хто проживають у притулках та інших місцях, де одночасно постійно перебуває багато людей. На другому етапі будуть вакцинувати працівників важливих секторів економіки, представників сфери послуг, громадян віком 50 років і старших, які мають принаймні одне хронічне захворювання. На третьому етапі вакцинуватимуть людей у віці до 50 років, що мають хоч одне хронічне захворювання, молодь та групи працівники різних галузей, які не належать до перших двох груп. На четвертому етапі щеплення отримають всі ті, хто не отримав його на перших трьох етапах.

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За минулу добу в Туреччині було зроблено майже 196 тисяч тестів, виявлено 18102 випадки інфікування. Кількість активних хворих зараз складає 3218. За добу померло 254 людини, майже 34 тисячі одужали.