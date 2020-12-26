Лукашенко заявив, що не буде вакцинуватися від COVID-19

Олександр Лукашенко заявив, що не буде робити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Інтерфакс-Захід.

"Я вакцинуватися не буду", - сказав Лукашенко на зустрічі з колективом лікарні, додавши, що відноситься до категорії скептиків.

Водночас навесні, нагадав він, планується прищепити 1,2 млн осіб.

"Може, і два мільйони, в залежності від того, як люди підуть на це", - додав Лукашенко.

Як відомо, Білорусь стала першою закордонною країною, в якій пройшли клінічні дослідження російської вакцини. Окрім неї, в республіці планується використовувати вакцини п'яти-шести виробників.