Лідери Ізраїлю та Марокко поспілкувалися телефоном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поговорив телефоном із королем Марокко Мухаммедом VI та запросив його відвідати Ізраїль.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це з посиланням на офіс прем’єр-міністра Ізраїлю пише Reuters.

“Двоє лідерів поговорили про прогрес у досягнутій за посередництва США угоді про нормалізацію відносин між державами, про яку було оголошено раніше цього місяця. Нетаньяху також подякував королю Мухаммеду за прийом цього тижня офіційної ізраїльської делегації”, - стверджує Reuters.

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Водночас в офісі марокканського короля зауважили, що монарх під час розмови звернув увагу на тісні зв’язки між єврейською громадою Марокко та монархією.

“Привітавши відновлення відносин з Ізраїлем, король наголосив, що позиція Марокко стосовно Палестини залишається незмінною”, - зауважується у матеріалі.

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Як відомо, Марокко виступає за вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту на основі створення двох держав та визнання унікального статусу Єрусалима, як міста трьох релігій.