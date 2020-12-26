Туреччина вимагатиме негативний аналіз на COVID-19 від усіх відвідувачів

Для допуску на територію Туреччини усі потенційні відвідувачі муситимуть спершу здати аналіз на COVID-19.

Про це із посилання на слова міністра охорони здоров’я Туреччини Фахретіна Коча пише Reuters.

“У міністерстві охорони здоров’я Туреччини заявили, що з наступного понеділка усі пасажири, які прибувають до країни, муситимуть надати доказ наявності негативного тесту на коронавірус, зданого протягом 72 годин до часу їх прибуття”, - стверджує Reuters.

Зазначається, що пасажирам, які не продемонструють негативний ПЛР-тест, не дозволять сісти у літак до Туреччини.

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Окрім цього, пасажири рейсів із Великобританії, Південної Африки та Данії муситимуть не лише продемонструвати негативний результат тесту на COVID-19, а й відбути по прибуттю обов’язковий карантин.