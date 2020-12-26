Президент Чорногорії потрапив до лікарні з пневмонією
Укрінформ
Президент Чорногорії Міло Джуканович госпіталізований з пневмонією, при цьому всі тести на коронавірус, включаючи сьогоднішній, показали негативний результат.
Про це в суботу, 26 грудня, повідомляє сербське мережеве видання Глас явності, передає Укрінформ.
"Все життєво важливі параметри президента стабільні, він продовжує виконувати свої робочі обов'язки", - уточнила пресслужба президента.
Джуканович за рекомендацією лікарів проходить лікування від запалення легенів.
Нагадаємо: в Чорногорії ситуація з коронавірусом є однією з найскладніших у світі, якщо брати в розрахунок середнє число інфікованих на 100 тис. жителів. У країні з населенням 600 тисяч осіб коронавірусом заразилися майже 46 тисяч жителів, 652 людини померли.