Вірменія вводить заборону на турецький імпорт

З 31 грудня 2020 року набирає чинності заборона строком на шість місяців на ввезення до Вірменії товарів турецького походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азатутюн із посиланням на Комітет державних доходів (КДД) Вірменії.

КДД нагадує, що заборона на ввезення поширюється на всі згадані товари турецького походження, що імпортуються з усіх країн: Туреччини, Грузії, у тому числі і з інших країн-членів ЄАЕС.

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Згідно з повідомленням відомства, до 31 грудня 2020 року згадана заборона на ввезення товарів не буде застосовуватися тільки в тому випадку, якщо всі відповідні митні операції з цими товарами будуть проведені до 31 грудня цього року.

Зокрема, вони будуть декларовані за допомогою митної процедури «Звільнення для внутрішнього споживання», будуть сплачені відповідні мита, товар буде випущений до зазначеного дня.

Рішення про заборону на ввезення турецьких товарів було прийнято в жовтні. Цю заборону уряд обгрунтував підтримкою Туреччини Азербайджану у війні проти Нагорного Карабаху.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабаху. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові в статусі миротворців.

Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом з містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану - в ексклав Нахічевань.