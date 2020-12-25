Помер дипломат, який мав стати першим за 12 років білоруським послом у США

Пішов із життя заступник міністра закордонних справ Білорусі, призначений у липні на посаду посла країни у США, Олег Кравченко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by з посиланням на прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза. Олегу Кравченку було 49 років. Про причини смерті поки що не повідомляється.

«Олег Іванович вніс значний внесок у розвиток білорусько-американських і білорусько-європейських відносин», - йдеться в некролозі МЗС Республіки Білорусь.

Олег Кравченко народився 1971 року в Мінську. Закінчив юридичний факультет БДУ, аспірантуру Інституту філософії та права Національної академії наук Білорусі. Дипломатичну службу розпочав 1994 року як аташе. У 1999-му був призначений радником Посольства Республіки Білорусь у Швеції, з 2003-го працював у відділі управління гуманітарного співробітництва та прав людини МЗС. Потім продовжив кар'єру в посольстві Білорусі у США.

20 липня 2020 року Кравченка призначили послом Білорусі в США, але він так і не був відряджений у США, до останнього виконував обов'язки заступника голови МЗС.

Нагадаємо, білоруського посла в Америці не було 12 років. До «похолодання» в двосторонніх відносинах Кравченко вже працював у посольстві Білорусі в США.

Протягом останніх декількох років Олег Кравченко не раз відвідував Вашингтон із офіційним візитом і представляв Білорусь на різних переговорах та зустрічах із американськими колегами.

Фото: TUT.BY