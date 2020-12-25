У світі зафіксували майже 79,8 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 24 грудня зафіксовано 79 759 928 випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі також виявлено 1 749 854 – летальних випадків. При цьому 56 150 851 людина вже одужала.

З початку нової доби зафіксовано 37 575 нових випадків, з них 12 485 у Мексиці. Загинуло 1 321 особа, зокрема 861 у Мексиці.

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Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (19 111 326), Індія (10 147 468), Бразилія (7 425 593), Росія (2 963 688), Франція (2 527 509).

Україна посідає 16-е місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксували 11 035 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії в країні захворіли 1 012 167 особи; одужали – 646 772; летальних випадків – 17 581; проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.