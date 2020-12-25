МЗС: Латвія залишається важливим партнером України на шляху до ЄС та НАТО

Латвія залишається важливим партнером України на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час телефонної розмови зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Кулеба наголосив на потребі диференціації країн ініціативи Східного партнерства відповідно до їхніх реальних євроінтеграційних амбіцій.

“Україна виступає за запровадження розширених діалогів у форматі ЄС+ 3 асоційовані партнери: Україна, Грузія, Молдова”, - сказав він.

Міністри висловили очікування, що 6-й саміт Східного партнерства у березні 2021 року дасть якісно новий поштовх цій ініціативі.

Глава МЗС України також наголосив на важливості подальшої поступової інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу.

Крім того, міністри обговорили підготовку до запуску Кримської платформи, спрямованої на консолідацію міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Рінкевичс привітав українську ініціативу та відзначив її важливість.

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Він підтвердив незмінну підтримку Латвією територіальної цілісності і суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів, міцну підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Співрозмовники також обговорили протидію пандемії COVID-19 та перспективи вакцинації населення.

Міністри відзначили активну динаміку торгівлі та економічного співробітництва України та Латвії попри обмеження, спричинені пандемією COVID-19.

Як повідомлялося, Латвія з 2007 року надає Україні фінансову, гуманітарну, фахову допомогу у контексті підтримки євроатлантичних кроків України. Після початку російської агресії Латвія реалізує програми з навчання військовослужбовців, реабілітації поранених військових, оздоровлення дітей.

11 листопада в режимі онлайн відбулося 8-ме засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.