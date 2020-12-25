Штати готові спільно розв'язувати глобальні проблеми — Байден у листі до Дуди

Новообраний президент США Джо Байден написав листа президентові Польщі Анджею Дуді, в якому подякував за вітання з приводу обрання президентом і висловив готовність до співпраці, зокрема і над розв'язанням проблем, що стоять перед обома народами.

Про таке повідомляє Укрінформ із посиланням на РАР.

“Я і віцепрезидент Гарріс вступаємо на посади в часи великих світових викликів – від коронавірусу до кліматичних змін, – які не обмежуються кордонами й вимагають міжнародної співпраці. Ми розраховуємо на співпрацю з вами та польським урядом у розв'язанні проблем, які є перед нашими країнами та народами”, - йдеться в листі Байдена.

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Як інформувалося, на початку листопада Дуда привітав Байдена з вдалою виборчою кампанією, а в середині грудня — з оголошенням результатів голосування членів Електорального коледжу США.

Кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах глави Білого дому та стане 46-м президентом США.