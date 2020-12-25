Білорусь домовилася з Росією щодо постачання газу наступного року

Міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич та голова правління російської компанії «Газпром» Олексій Міллер підписали 24 грудня в російському Санкт-Петербурзі протокол, який визначає процедуру встановлення ціни на природний газ для Білорусі у 2021 році.

Як повідомдляє Укрінформ, про таке передає "Інтерфакс",

Конкретна ціна не розголошується, проте відомо, що цьогоріч ціна склала 127 доларів за тисячу кубометрів.

Міністерство енергетики Білорусі прокоментувало підписання протоколу, зазначивши, що «рівень цін на газ на 2021 рік, узгоджений сторонами, майже на рівні 2020 року».

Упродовж 2020 року білоруська сторона неодноразово заявляла про необхідність суттєво знизити ціну російського природного газу.

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Нагадаємо: 25 листопада 2020 року минуло рівно п’ять років, як Україна не імпортує жодного кубометра російського газу. У підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону було понад 27 мільярдів кубометрів блакитного палива. Це на 6 мільярдів більше, ніж на початку опалювального сезону 2019/2020 років, і на 10 мільярдів, ніж позаторік.