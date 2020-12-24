Папа Римський проводить Різдвяну месу

У Ватикані нічною Різдвяною месою під проводом Папи Римського Франциска розпочалися святкові богослужіння з нагоди Різдва Христового, яке католики, протестанти та частина православних відзначають 25 грудня.

Онлайн-трансляція меси здійснюється на Ютуб-каналі "Живе телебаченя", передає Укрінформ.

Це богослужіння називають ще «Месою пастирів». За стародавньою традицією, католики латинського обряду відзначають таїнство Христового народження опівночі, пригадуючи тишу, яка огортала світ, коли народився Спаситель, і неземне світло, що засяяло перед пастухами, які перші прийняли радісну вістку про народження Месії.