В Італії кількість заражень коронавірусом перевищила 2 мільйони

В Італії протягом останньої доби виявили 18 040 нових випадків коронавірусу, загальне число підтверджених випадків захворювання з початку пандемії перевищило 2 мільйони.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

В Італії з початку пандемії 2 009 317 осіб (включаючи тих, хто одужав та померлих) заразилися хворобою COVID-19.

Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби в Італії померли 505 людей. Загальна кількість смертей, спричинених пандемією, наразі сягає 70 900.

Число тих, хто одужав, становить 1 344 785 осіб, 22 718 з яких отримали негативні результати тестів протягом останньої доби.

На сьогодні лікуються від коронавірусної хвороби загалом у країні 593 632 особи.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 79 310 377 випадків COVID-19, зокрема 1 742 463 летальні, одужали 55 867 849 осіб.