У Чехії - найбільший з листопада приріст COVID-хворих

За минулу добу в Чехії підтверджено 14 054 нових випадки інфікування COVID-19, що є найвищим з 4 листопада показником.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на МОЗ Чехії.

Це також один із найвищих показників з початку пандемії. Ще тиждень тому нових випадків зараження було на 5 700 менше.

Зростає і відсоток позитивних тестів: із 37 тис. проведених у середу, позитивними виявилися 37,8 відсотка.

Між тим у країні триває загальне добровільне безкоштовне тестування на антиген. У цьому випадку відсоток позитивних результатів сягає 5% від загального.

Як повідомлялось, уряд ЧР прийняв, а парламент схвалив продовження надзвичайного стану в країні ще на місяць - до 22 січня 2021 року.

Міністр охорони здоров'я Ян Блатни назвав це «невтішним, але необхідним кроком».

З 27 грудня республіка переходить до найвищого рівня епідеміологічної небезпеки і, відповідно, жорсткого локдауну.

За даними Worldometer, станом на 24 грудня у світі виявлено 79 156 148 випадків COVID-19, зокрема, 1 739 816 летальних, одужали 55 738 563 особи.