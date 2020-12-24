Перші партії COVID-вакцини вже розвозять по 27 країнах ЄС

Перші партії вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech, вже відправили в країни Євросоюзу, аби провести вакцинацію 27-29 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Єврокомісія у Твітері.

«Після ретельної пакування партії нещодавно затвердженої вакцини (Pfizer/BioNTech - ред.) від COVID-19 відправляються до 27 країн. Ці вакцини найближчим часом прибудуть до місця призначення для використання під час днів вакцинації у країнах ЄС 27, 28 та 29 грудня», - йдеться у дописі.

На повідомлення відреагувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Я зворушена тим, що бачу: перші вакцини від COVID-19 відправлені в усі країни ЄС одночасно. Через кілька днів будуть вакциновані перші європейці», - написала вона у Твітері.

Як повідомляв Укрінформ, Європейське медичне агентство дало дозвіл на ринкове використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech/Pfizer.

Вакцинація дозволена людям з 16 років.

Єврокомісія створила амбітне вакцинне портфоліо з шести вакцин та зробила перспективні замовлення вакцин чотирьох різних типів у шести провідних фармакологічних компаній світу, і наразі веде перемовини з сьомою компанією.

За даними Worldometer, у світі виявлено 79 156 148 випадків COVID-19, зокрема 1 739 816 летальних, одужали 55 738 563 особи.