Глава католицької церкви повернувся до Білорусі

Глава католицької церкви Білорусі архієпископ Тадеуш Кондрусевич повернувся в країну.

Як передає Укрінформ, цю інформацію підтвердили агентству Интерфакс-Запад у Римсько-католицькій церкві республіки в четвер.

Крім того, в РКЦ анонсували участь Кондрусевича в різдвяних службах у четвер-п'ятницю в Мінську.

Раніше Апостольська нунціатура в Республіці Білорусь повідомила, що 22 грудня з компетентних державних органів отримала інформацію про те, що архієпископ Тадеуш Кондрусевич не має перешкод для повернення на територію Республіки Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, Кондрусевич засудив насильство в країні після виборів 9 серпня, а також висловив протест проти дій силовиків біля Червоного костелу, коли 26 серпня правоохоронці заблокували в храмі Святого Симона і Святої Олени в Мінську демонстрантів і парафіян.

31 серпня Кондрусевича без пояснення причин не пустили до Білорусі, коли він повертався з Польщі. Митрополит є громадянином Білорусі.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: catholic.by