Макрон отримав негативний COVID-тест і завершує самоізоляцію

Президент Франції Еммануель Макрон більше не відчуває симптомів COVID-19 та завершує самоізоляцію після негативного тестування минулого тижня на коронавірус.

Про це повідомляє Єлисейський палац, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Республіки станом на сьогодні більше не має симптомів COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Макрон після дотримання санітарного протоколу також завершив семиденну ізоляцію.

Президент Франції, звертаючись до громадян напередодні Різдва, нагадав про необхідність дотримання санітарних норм в умовах пандемії, соціальної дистанції, провітрювання приміщень, носіння масок, а також регулярного миття рук і зменшення повсякденних контактів.

У Франції триває другий етап виходу з режиму карантину. Заборонена робота закладів громадського харчування і культури, обмежені публічні зібрання, діє комендантська година з 20-ї до 6-ї години.

Натомість відкритими залишаються магазини та шкільні навчальні заклади.

У країні станом на 23 грудня у країні з початку пандемії зафіксовано 2 505 875 випадків зараження коронавірусом; 61 978 людей померли від COVID-19.

За останні 24 години у Франції виявлено 14 783 нових інфікувань; сталося 278 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.

Фото: EPA