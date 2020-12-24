Макрон отримав негативний COVID-тест і завершує самоізоляцію
Про це повідомляє Єлисейський палац, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Президент Республіки станом на сьогодні більше не має симптомів COVID-19», - йдеться у повідомленні.
Макрон після дотримання санітарного протоколу також завершив семиденну ізоляцію.
Президент Франції, звертаючись до громадян напередодні Різдва, нагадав про необхідність дотримання санітарних норм в умовах пандемії, соціальної дистанції, провітрювання приміщень, носіння масок, а також регулярного миття рук і зменшення повсякденних контактів.
У Франції триває другий етап виходу з режиму карантину. Заборонена робота закладів громадського харчування і культури, обмежені публічні зібрання, діє комендантська година з 20-ї до 6-ї години.
Натомість відкритими залишаються магазини та шкільні навчальні заклади.
У країні станом на 23 грудня у країні з початку пандемії зафіксовано 2 505 875 випадків зараження коронавірусом; 61 978 людей померли від COVID-19.
За останні 24 години у Франції виявлено 14 783 нових інфікувань; сталося 278 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.
Фото: EPA