Церква у Німеччині вибачилася за спалення «відьом» через 400 років

У німецькому місті Айхштеті католицька церква вибачилася за спалення "відьом" через 400 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Independent.

Під час "полювання на відьом" у Європі було вбито близько 60 тисяч людей, з них - 25 тисяч на території сучасної Німеччини. Зокрема у баварському Айхштеті в 15-18 столітті близько 400 невинних людей було піддано тортурам і вбито на підставі того, що вони нібито є відьмами. Більшість жертв - жінки, але серед них також були чоловіки та діти.

Як пише видання, католицька церква в Айхштеті вже близько 400 років не піднімала це питання. І лише зараз єпископ міста Грегор Марія Франц Ганке назвав ті події "раною в історії церкви, що кровоточить" і пообіцяв встановити меморіальну дошку в місцевому соборі.

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Кампанія з реабілітації жертв "полювання на відьом" у Німеччині розпочалася у 2011 році з ініціативи священника Хартмута Хегелера, пише видання.

З того моменту влади понад 50 німецьких міст, включаючи Кельн і Лейпциг, вибачилися за свою роль у спалюванні відьом.