Мутований коронавірус зафіксували у Сінгапурі

У Сінгапурі зафіксували перший випадок нового штаму коронавірусу, виявленого у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

Зазначається, що новий штам виявили у 17-річної сінгапурської студентки, яка 6 грудня повернулася з Лондона. Всі родичі хворої також були поміщені на карантин, у них коронавірус не виявили.

Водночас у МОЗ наголосили, що безпосередньо в місті «немає підтвердження поширення нового типу вірусу».

Загалом в період з 17 листопада по 17 грудня коронавірус зафіксували у 31 людини, що повернулася з країн Європи. У відомстві очікують, що 11 з них найімовірніше здали позитивний тест на новий штам COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

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Прем'єр Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії.