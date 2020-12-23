Коронавірус в Італії забрав вже понад 70 тисяч життів

Італія перетнула позначку у 70 тисяч летальних випадків від COVID-19 з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Італія – перша європейська країна, яка постраждала від глобальної пандемії, наразі зафіксувала 70 395 смертей від 1 991 278 загальної кількості випадків COVID-19, повідомило міністерство охорони здоров'я країни сьогодні.

Протягом останніх 24 годин в Італії було зареєстровано 14 522 нових випадків COVID-19.

Протягом останньої доби 553 пацієнти з COVID-19 померли.

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Виписані з лікарень або одужали станом на сьогодні в Італії 1 322 067 осіб, що на 20 494 більше ніж попередньої доби.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.

Фото з сайту ansa.it