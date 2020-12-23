«Британський» штам коронавірусу дістався Бразилії

Новий штам коронавірусу виявили і в Бразилії.

Як передає Укрінформ, про це пише O Globo.

Такий висновок видання зробило з посиланням на дослідження Національної науково-обчислювальної лабораторії Бразилії.

Як зазначається, перші випадки зафіксували у штаті Ріо-де-Жанейро. У вчених поки немає доказів, що мутація небезпечніша або агресивніша «старого» штаму COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Голова уряду країни Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.

У світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.

Фото: Gabriel Monteiro / Agência O Globo