США почали виводити своїх військових із Сомалі

США розпочали операцію з виведення американського військового контингенту з території Сомалі.

Як передає Укрінформ, про це інформує Голос Америки.

Як зазначається, Пентагон направив декілька морських суден та морський експедиційний підрозділ до узбережжя Сомалі для здійснення операції з переведення сотень американських військових до інших баз у регіоні Східної Африки.

У Пентагоні заявили, що військові будуть передислоковані в межах регіону для продовження боротьби з екстремістськими угрупованнями.

У листопаді було оголошено, що президент США Дональд Трамп планує скоротити американський військовий контингент у Сомалі, що є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб скоротити військове представництво США у всьому світі - зокрема в Афганістані та Іраці.

Незважаючи на скорочення контингенту, в Пентагоні запевнили сомалійців у подальшій постійній підтримці країни у зміцненні її збройних сил та боротьбі з бойовиками угруповання "Аль-Шабаб".

Як повідомлялося, 28 листопада, терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у столиці Сомалі Могадішо лише за кілька годин після завершення візиту в.о. міністра оборони США Крістофера Міллера; у результаті вибуху загинули шестеро людей.