США почали виводити своїх військових із Сомалі
Як передає Укрінформ, про це інформує Голос Америки.
Як зазначається, Пентагон направив декілька морських суден та морський експедиційний підрозділ до узбережжя Сомалі для здійснення операції з переведення сотень американських військових до інших баз у регіоні Східної Африки.
У Пентагоні заявили, що військові будуть передислоковані в межах регіону для продовження боротьби з екстремістськими угрупованнями.
У листопаді було оголошено, що президент США Дональд Трамп планує скоротити американський військовий контингент у Сомалі, що є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб скоротити військове представництво США у всьому світі - зокрема в Афганістані та Іраці.
Незважаючи на скорочення контингенту, в Пентагоні запевнили сомалійців у подальшій постійній підтримці країни у зміцненні її збройних сил та боротьбі з бойовиками угруповання "Аль-Шабаб".
Як повідомлялося, 28 листопада, терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у столиці Сомалі Могадішо лише за кілька годин після завершення візиту в.о. міністра оборони США Крістофера Міллера; у результаті вибуху загинули шестеро людей.