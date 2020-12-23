Чоловіка, який застрелив трьох жандармів у Франції, знайшли мертвим
Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Зловмисник знайдений мертвим», - повідомив міністр, який відбув до міста Сен-Жюст (департамент Пюї-де-Дом), де сталася трагедія.
У ніч з 22 на 23 грудня жандарми прибули на виклик, щоб запобігти домашньому насильству проти жінки, яка заховалася на горищі будинку.
Під час операції 48-річний чоловік жінки розстріляв правоохоронців. У результаті – троє загинули, один отримав поранення.
На трагічну подію відреагували і висловили свої співчуття представники вищого політичного керівництва Франції, а також лідери опозиційних партій.
Президент Еммануель Макрон назвав загиблих жандармів героями нації.
Як повідомлялося, саме боротьба із домашнім насильством, а також насильницьких дій проти жінок і дівчат, у 2020 році визначено, як один із пріоритетів у діяльності Ради Європи і європейських урядів, включаючи Францію і Україну.