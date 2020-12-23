Чоловіка, який застрелив трьох жандармів у Франції, знайшли мертвим

У Франції знайшли мертвим стрільця, який підозрюється у вбивстві напередодні вночі трьох жандармів.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Зловмисник знайдений мертвим», - повідомив міністр, який відбув до міста Сен-Жюст (департамент Пюї-де-Дом), де сталася трагедія.

У ніч з 22 на 23 грудня жандарми прибули на виклик, щоб запобігти домашньому насильству проти жінки, яка заховалася на горищі будинку.

Під час операції 48-річний чоловік жінки розстріляв правоохоронців. У результаті – троє загинули, один отримав поранення.

На трагічну подію відреагували і висловили свої співчуття представники вищого політичного керівництва Франції, а також лідери опозиційних партій.

Президент Еммануель Макрон назвав загиблих жандармів героями нації.

Як повідомлялося, саме боротьба із домашнім насильством, а також насильницьких дій проти жінок і дівчат, у 2020 році визначено, як один із пріоритетів у діяльності Ради Європи і європейських урядів, включаючи Францію і Україну.