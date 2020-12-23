Держдума РФ ухвалила закон «про цензуру в інтернеті»

Держдума РФ ухвалила закон «про цензуру в інтернеті»

Укрінформ
Державна Дума на засіданні в середу ухвалила в остаточному, третьому читанні резонансний закон про заборону цензури з боку інтернет-порталів, мається на увазі, що це може стосуватися зарубіжних платформ YouTube, Facebook тощо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Відповідно до цього закону Роскомнагляд зможе блокувати повністю або частково інтернет-ресурси, що обмежують значиму інформацію на території РФ за ознаками національності, мови, походження, майнового і посадового становища, професії, місця проживання та роботи, ставлення до релігії, а також - у зв'язку з введенням іноземними державами політичних або економічних санкцій щодо Росії або росіян. Окремо наголошується, що блокування може застосовуватися за «дискримінацію щодо матеріалів російських засобів масової інформації».

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При обмеженні або уповільненні доступу будуть використовуватися технічні засоби протидії загрозам, передбачені положеннями раніше прийнятого закону "Про суверенний інтернет".

Блокування ініціюватиме Генпрокуратура за погодженням з МЗС Росії. Ресурси, які будуть помічені в порушенні нового закону, потраплять до спеціального списку сайтів, «причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ».

Роскомнагляд застосовуватиме обмежувальні заходи щодо цього списку.

Потенційно закон може бути застосований проти популярних західних соціальних мереж. Автори в пояснювальній записці до документа пишуть, що серед порталів, які в 2020 році блокували інформацію російських ЗМІ, помічені Twitter, Facebook і YouTube. В реальності подібні обмеження відбувалися через недостатню достовірність інформації, що публікується.

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Сьогодні ухвалили й інші резонансні закони. Це закон про фізосіб-іноагентів. Згідно з ним, іноземними агентами в Росії можуть бути оголошені громадські об'єднання, що не зареєстровані як юридичні особи, а також фізичні особи (в тому числі іноземні журналісти, які «займаються політикою»).

Також Держдума ухвалила закон про заборону журналістам брати участь у мітингах під час роботи. Він забороняє при здійсненні професіональної діяльності на публічному заході журналістам брати безпосередню участь у його проведенні, в тому числі «проводити агітацію на підтримку або проти цілей публічного заходу шляхом розповсюдження листівок, використання плакатів».

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Напередодні, у вівторок, Держдума РФ прийняла закон, що забороняє публікувати особисті дані та відомості про роботу співробітників спецслужб, правоохоронних органів, військових і суддів. Він має особливо актуальний вигляд після розслідувань, пов'язаних із отруєнням «Новічком» російського опозиціонера Олексія Навального.

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