Держдума РФ ухвалила закон «про цензуру в інтернеті»

Державна Дума на засіданні в середу ухвалила в остаточному, третьому читанні резонансний закон про заборону цензури з боку інтернет-порталів, мається на увазі, що це може стосуватися зарубіжних платформ YouTube, Facebook тощо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Відповідно до цього закону Роскомнагляд зможе блокувати повністю або частково інтернет-ресурси, що обмежують значиму інформацію на території РФ за ознаками національності, мови, походження, майнового і посадового становища, професії, місця проживання та роботи, ставлення до релігії, а також - у зв'язку з введенням іноземними державами політичних або економічних санкцій щодо Росії або росіян. Окремо наголошується, що блокування може застосовуватися за «дискримінацію щодо матеріалів російських засобів масової інформації».

При обмеженні або уповільненні доступу будуть використовуватися технічні засоби протидії загрозам, передбачені положеннями раніше прийнятого закону "Про суверенний інтернет".

Блокування ініціюватиме Генпрокуратура за погодженням з МЗС Росії. Ресурси, які будуть помічені в порушенні нового закону, потраплять до спеціального списку сайтів, «причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ».

Роскомнагляд застосовуватиме обмежувальні заходи щодо цього списку.

Потенційно закон може бути застосований проти популярних західних соціальних мереж. Автори в пояснювальній записці до документа пишуть, що серед порталів, які в 2020 році блокували інформацію російських ЗМІ, помічені Twitter, Facebook і YouTube. В реальності подібні обмеження відбувалися через недостатню достовірність інформації, що публікується.

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Сьогодні ухвалили й інші резонансні закони. Це закон про фізосіб-іноагентів. Згідно з ним, іноземними агентами в Росії можуть бути оголошені громадські об'єднання, що не зареєстровані як юридичні особи, а також фізичні особи (в тому числі іноземні журналісти, які «займаються політикою»).

Також Держдума ухвалила закон про заборону журналістам брати участь у мітингах під час роботи. Він забороняє при здійсненні професіональної діяльності на публічному заході журналістам брати безпосередню участь у його проведенні, в тому числі «проводити агітацію на підтримку або проти цілей публічного заходу шляхом розповсюдження листівок, використання плакатів».

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Напередодні, у вівторок, Держдума РФ прийняла закон, що забороняє публікувати особисті дані та відомості про роботу співробітників спецслужб, правоохоронних органів, військових і суддів. Він має особливо актуальний вигляд після розслідувань, пов'язаних із отруєнням «Новічком» російського опозиціонера Олексія Навального.