Медіамагната з Гонконгу випустили під заставу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Сума застави дорівнює 1,3 мільйона доларів США.
Згідно з ухвалою суду, 72-річний Лай має перебувати вдома, здати свої паспорти та не зустрічатися з іноземними чиновниками або представниками організацій, які «вороже ставляться до Китаю».
Йому також заборонено писати пости у соціальних мережах, робити заяви та спілкуватися зі ЗМІ.
Раніше 11 грудня поліція Гонконгу висунула нові обвинувачення бізнесмену й критику китайської влади Джиммі Лаю.
Як повідомлялося, Джиммі Лай був заарештований у Гонконгу 10 серпня за підозрою в порушенні закону про безпеку. Медіамагната звинуватили у "змові з іноземною державою, крамольних висловлюваннях і шахрайській змові". Разом із Лаєм були затримані двоє його синів і два топменеджери очолюваної ним корпорації Next Digital.
Арешт опозиційного видавця засудив Євросоюз, в США заявили про підтримку Лая, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала припинити переслідування журналістів у Гонконгу.
12 серпня Лай вийшов із в'язниці під заставу.
Фото: YEUNG/BLOOMBERG