Медіамагната з Гонконгу випустили під заставу

Суд Гонконгу дозволив вийти під заставу бізнесмену й критику китайської влади Джиммі Лаю, який з початку місяці був у СІЗО за звинуваченнями у шахрайстві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Сума застави дорівнює 1,3 мільйона доларів США.

Згідно з ухвалою суду, 72-річний Лай має перебувати вдома, здати свої паспорти та не зустрічатися з іноземними чиновниками або представниками організацій, які «вороже ставляться до Китаю».

Йому також заборонено писати пости у соціальних мережах, робити заяви та спілкуватися зі ЗМІ.

Раніше 11 грудня поліція Гонконгу висунула нові обвинувачення бізнесмену й критику китайської влади Джиммі Лаю.

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Як повідомлялося, Джиммі Лай був заарештований у Гонконгу 10 серпня за підозрою в порушенні закону про безпеку. Медіамагната звинуватили у "змові з іноземною державою, крамольних висловлюваннях і шахрайській змові". Разом із Лаєм були затримані двоє його синів і два топменеджери очолюваної ним корпорації Next Digital.

Арешт опозиційного видавця засудив Євросоюз, в США заявили про підтримку Лая, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала припинити переслідування журналістів у Гонконгу.

12 серпня Лай вийшов із в'язниці під заставу.

Фото: YEUNG/BLOOMBERG