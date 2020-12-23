Прем'єр Молдови подав у відставку
Укрінформ
Прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку повідомив, що подає у відставку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.
За словами Кіку, таке рішення він прийняв після консультацій з президентом Ігорем Додоном і спікером парламенту Зінаїдою Гречаний.
Прем'єр-міністр зазначив, що уряд вчора зібрався на нараду, щоб зосередити увагу на головній меті: розпуск парламенту та організація дострокових виборів.
Кіку висловив сподівання, що сьогодні зустрінеться з новообраним президентом Майєю Санду.
Уряд Кіку було призначено 14 листопада 2019 року.