Прем'єр Молдови подав у відставку

Прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку повідомив, що подає у відставку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

За словами Кіку, таке рішення він прийняв після консультацій з президентом Ігорем Додоном і спікером парламенту Зінаїдою Гречаний.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд вчора зібрався на нараду, щоб зосередити увагу на головній меті: розпуск парламенту та організація дострокових виборів.

Кіку висловив сподівання, що сьогодні зустрінеться з новообраним президентом Майєю Санду.

Уряд Кіку було призначено 14 листопада 2019 року.