Колумбія вислала двох російських дипломатів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС Колумбії.
Глава МЗС Колумбії Клаудія Блюм зазначила, що дипломати здійснювали в країні діяльність, несумісну з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини.
У МЗС повідомили, що Москва відповіла дзеркально, вимагаючи відкликати двох дипломатів Колумбії з Росії.
Як пише Reuters, співробітників російського посольства депортували ще 8 грудня. Зазначається, що з урахуванням обставин, дипломати не зможуть незабаром повернутися в Колумбію.
За даними ЗМІ, обом чоловікам було доручено отримати інформацію про енергетичну промисловість та розробку мінеральних ресурсів країни.
Як повідомляв Укрінформ, міністерство закордонних справ Республіки Болгарії оголосило в п'ятницю військового аташе при посольстві Росії в Болгарії persona non grata.