Колумбія вислала двох російських дипломатів

Уряд Колумбії вирішив вислати з країни двох співробітників російського посольства через підозру у шпигунстві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС Колумбії.

Глава МЗС Колумбії Клаудія Блюм зазначила, що дипломати здійснювали в країні діяльність, несумісну з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

У МЗС повідомили, що Москва відповіла дзеркально, вимагаючи відкликати двох дипломатів Колумбії з Росії.

Як пише Reuters, співробітників російського посольства депортували ще 8 грудня. Зазначається, що з урахуванням обставин, дипломати не зможуть незабаром повернутися в Колумбію.

За даними ЗМІ, обом чоловікам було доручено отримати інформацію про енергетичну промисловість та розробку мінеральних ресурсів країни.

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Як повідомляв Укрінформ, міністерство закордонних справ Республіки Болгарії оголосило в п'ятницю військового аташе при посольстві Росії в Болгарії persona non grata.