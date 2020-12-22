У Румунії домовилися про коаліцію й визначилися з прем’єром

У Румунії три партії домовилися про створення коаліції у парламенті після виборів, які відбулися 6 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Balkan Insight. Коаліція включатиме Національно-ліберальну партію «PNL» колишнього прем'єр-міністра країни Людовіка Орбана, центристський альянс «USR-Plus» та Демократичний союз угорців Румунії «UDMR». Загалом вони у залі парламенту матимуть 244 за 233 необхідних голосів. Новим прем’єр-міністром Румунії стане чинний міністр економіки Флорін Кицу від партії «PNL», а спікером Палати депутатів (парламенту) буде ексглава уряду Людовік Орбан. Представниця «USR-Plus» Анка Дана Драгу працюватиме на посаді спікера сенату. Читайте також: Румунія занепокоєна значною кількістю зброї поблизу лінії зіткнення на Донбасі Очікується, що найближчими днями коаліційний уряд буде затверджений парламентом. Як повідомляв Укрінформ, у Румунії за результатами опрацювання 100% голосів виборців опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) виграла на парламентських виборах. PSD набрала 30% голосів на виборах, правляча Національна ліберальна партія «PNL» отримала 25%. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea