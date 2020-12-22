Велика Британія у 2021 році утричі збільшує кількість робочих віз іноземцям, яких запрошують для збирання врожаю овочів і фруктів на британських фермах.

Таке рішення уряд Сполученого Королівства затвердив 22 грудня, передає власний кореспондент Укрінформу.

Урядова програма із залучення сезонних робітників із третіх країн наступного року передбачатиме видачу 30 тис. віз. Іноземці можуть працювати на британських фермерських господарствах упродовж шести місяців та бути задіяними для збору врожаю овочів і фруктів.

«Такі працівники відіграватимуть важливу роль у допомозі сільськогосподарським виробникам збирати вирощену продукцію у 2021 році. Це також зменшить залежність від міграційної робочої сили після нашого виходу з ЄС», - заявили в уряді Великої Британії.

Цього року програма залучення іноземних працівників у галузь сільського господарства Британії передбачала видачу 10 тис. робочих віз.

1 січня 2021 року Сполучене Королівство остаточно виходить з Євросоюзу після завершення перехідного періоду.

Станом на кінець року більше 20 країн Європи призупинили транспортне сполучення з Лондоном через поширення у країні нового штаму коронавірусу.

Велика Британія на 85% залежить від імпорту деяких овочів із європейських країн.