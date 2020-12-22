Мера Ріо-де-Жанейро заарештували у справі про корупцію

Мера бразильського міста Ріо-де-Жанейро Марсела Крівеллу заарештували у вівторок у справі про корупцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Крівеллу заарештували у його будинку в західній частині Ріо-де-Жанейро.

Мера підозрюють в організації злочинної схеми, яка дозволяла привласнювати кошти з міської казни і вимагати гроші у бізнесменів.

Крівеллу відкинув звинувачення на свою адресу та заявив, що він є об'єктом політичного переслідування.

Читайте також: Уперше в історії Франції експрезидент постане перед судом

Арешт мера відбувся після хвилі розслідувань корупції, яка привела до в'язниці п'ятьох колишніх губернаторів штату.

Крівелла обіймає пост градоначальника з січня 2017 року. До цього він був євангелічним пастором і виконував пісні в релігійному жанрі госпел.

Фото: publicabrasil.com