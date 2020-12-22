Суд дав два роки одному з можливих винуватців теракту у Відні

Земельний суд Відня присудив два роки ув’язнення вихідцю з Бангладеш, який сприяв радикалізації ісламіста, що вчинив теракт 2 листопада у Відні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє у вівторок АРА.

"Один з можливих винуватців теракту 2 листопада у центрі Відня у понеділок був засуджений земельний судом до 2 років тюремного ув’язнення за обвинуваченням в участі у терористичному об’єднанні та злочинній організації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шість місяців з винесеного строку не передбачають можливості дострокового звільнення. Також молодий симпатик терористичної організації "Ісламська держава" змушений буде пройти програму дерадикалізації.

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Обвинувачення, що висувалися вихідцю з Бангладеш, який приїхав до Австрії у 2013 році, не стосувалися безпосередньої причетності до терористичного нападу 2 листопада. За підозрою у співучасті у теракті у минулу п’ятницю було затримано двох інших осіб.

Засуджений був обвинувачений у тому, що він раніше заохочував Куйтіма Фейзулая, який у листопаді 2020 року здійснив теракт у Відні, поїхати до Сирії та приєднатися до терористів з "Ісламської держави". Він також надавав майбутньому вбивці агітаційні матеріали, що вихваляли цю терористичну організацію.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 2 листопада 2020 року у центральній часті Відня озброєний чоловік відкрив стрілянину, вбивши чотирьох людей та поранивши понад 20 осіб. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ. Злочинцем виявився 20-річний Куйтім Фейзулай - ісламіст албанського походження з австрійським та північномакендонським громадянством.

Фото: APA/HERBERT NEUBAUER