Китай призупиняє роботу візового центру в Лондоні через вірус-мутант

Китай призупиняє роботу свого Центру обслуговування візових послуг у Лондоні через епідеміологічну ситуацію у Британії, де виявили новий штам коронавірусу.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це заявило посольство КНР у Великій Британії у вівторок.

Зазначається, що робота візового центру призупиняється з 22 грудня. Коли буде відновлено його діяльність, поки не уточнюється.

Новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 швидко поширюється Великою Британією і викликає високий рівень занепокоєння серед європейських сусідів, йдеться у повідомленні.

Понад 40 країн вже призупинили авіасполучення з Великою Британією, однак Китай поки такого рішення не приймав.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

Фото: АА