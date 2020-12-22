У Британії на кордоні з Францією застрягли 1,5 тисячі фур
Укрінформ
Понад 1500 вантажівок, які прямували з Великої Британії до Європи, застрягли в графстві Кент, доки політики розробляють план з відкриття кордону Франції для торгівлі і подорожей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
За словами міністра внутрішніх справ Пріті Патель, 650 фур стоять на трасі M20 і ще 873 - на автостоянці.
Як повідомлялося, більше ніж 40 країн заборонили в'їзд з Великої Британії через побоювання з приводу нового штаму коронавірусу.
20 грудня Франція закрила кордон на 48 годин, через що всі британські вантажівки, які прямують через цю країну до Європи, змушені стояти і чекати вирішення ситуації.
Фото: PA MEDIA