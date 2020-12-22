У Росію повертаються витверезники

Державна дума РФ ухвалила в підсумковому, третьому читанні два законопроєкти, що дають регіонам право з 1 січня 2021 року створювати платні медичні витверезники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Один з ухвалених документів передбачає створення витверезників у суб'єктах РФ на базі державно-приватного партнерства, що дає регіонам можливість стягувати плату з людей, які потрапили в ці заклади. Водночас, згідно з другим законом, співробітників поліції наділяють правом доставляти п'яних росіян у дані спеціалізовані немедичні заклади для надання їм допомоги. Уряд РФ визначає загальні правила організації системи витверезників.

Витверезники в Росії були ліквідовані в 2011 році в рамках реформи МВС. В наступні роки неодноразово з'являлися повідомлення про плани відновити витверезники. Пропозиція про створення витверезників на основі приватно-державного партнерства була висунута Радою Федерації в березні 2019 року.

Система витверезників існувала в Радянському Союзі. З тих, хто опинилися в таких закладах, стягували плату.