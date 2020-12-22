В Антарктиді зафіксували перші випадки коронавірусу

На чилійській дослідницькій базі в Антарктиді, зафіксували спалах захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

За даними ЗМІ, коронавірус уже виявили у 36 громадян Чилі, які працюють на самій станції.

База є однією із 13 активних чилійських станцій в Антарктиді. Вона розташована на північному заході континенту та віддалена від австралійських баз, які знаходяться на сході.

«Наявність COVID-19 в Антарктиді також має наслідки для місцевої дикої природи, оскільки існує загроза передачі вірусу людьми тваринам», - заявила професор Університету Тасманії Ганне Нільсен.

Вона додала, що виявлення випадків коронавірусу в Антарктиді вплине на низку питань: від планування та логістики людської діяльності на континенті до прийняття рішень на високому рівні вдома.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 грудня у світі зафіксовано 77 млн 717 тис. 847 випадків коронавірусу, з них 1 млн 709 тис. 007 летальних та 54 млн 592 тис. 981 одужання.

Фото: Flickr / US Embassy New Zealand