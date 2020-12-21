Неврологічні розлади підвищують ризик смерті від COVID-19

У людей, котрі водночас хворіють на COVID-19 і мають неврологічні розлади, спостерігається підвищений ризик летальних випадків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні вчених із Медичного центру Монтефіоре та Медичного коледжу Альберта Ейнштейна.

До неврологічних захворювань зокрема належать інсульт та порушення мислення.

У дослідженні були проаналізовані дані 4711 пацієнтів з COVID-19, які були госпіталізовані у період 1 березня - 16 квітня 2020 року. Із них 581 пацієнт (12%) мав серйозні неврологічні проблеми, які потребували томографії головного мозку.

Пацієнти з неврологічними проявами були зіставлені з пацієнтами того ж віку і тяжкості захворювання, щоб оцінити ризик смерті.

«Це дослідження показує, що наявність неврологічних симптомів, особливо інсульту і спутаного або розсіяного мислення, може вказувати на важчий перебіг хвороби, навіть якщо легеневі проблеми не є серйозними.

Лікарні можуть використовувати ці знання, щоб визначити пріоритети лікування і, сподіваюся, врятувати більше життів під час цієї пандемії», – наголосив Девід Альтшуль, доктор медицини, керівник відділення нервово-судинної хірургії.

Серед людей, які пройшли томографію головного мозку, у 55 був діагностований інсульт, а у 258 осіб виявилося розсіяне мислення.

При цьому у людей, які перенесли інсульт, вірогідність смерті у два рази вище (49% смертності) в порівнянні з їх контрольною групою (24% смертності).

У людей з розсіяним мисленням рівень смертності становив 40% в порівнянні з 33% в контрольній групі.

При цьому більш ніж половина пацієнтів з інсультом в дослідженні не мали гіпертонії або інших факторів ризику інсульту.

Як повідомлялося, станом на 21 грудня в світі загалом підтверджено 77,4 мільйона випадків COVID-19, включаючи 1,7 мільйона летальних.