На кордоні Британії та Франції застрягли тисячі вантажівок

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Insider.

Видання зауважує, що через закриття кордону під питанням опинився експорт британських товарів на сотні мільйонів доларів до країн Європейського союзу, а також імпорт до Британії, що викликає побоювання щодо нестачі товарів напередодні різдвяних та новорічних свят.

Зазначається також, що складна ситуація на кордоні сталася менш ніж за 10 днів до повного виходу Британії з Євросоюзу, коли на британсько-французькому кордоні впроваджуватимуть додаткові перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

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Зазначається, що протягом вихідних про заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор та Колумбія, а також Польща, Хорватія, Фінляндія та Гонконг.

Фото: РА