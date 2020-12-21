Данія заборонила розводити норок до 2022 року

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у такий спосіб влада створила законні підстави для масового знищення цих тварин через виявлений у них раніше мутований коронавірус.

Як повідомлялося, раніше цього року уряд Данії наказав знищити 17 млн норок, яких вирощували на фермах у країні, через їх можливе інфікування мутованим коронавірусом. На той момент Данія мала найбільшу індустрію норок у світі.

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Напередодні, 20 грудня, влада Данії повідомила про плани викопати мільйони похованих під землею норок, яких довелося вбити через нову мутацію коронавірусу. Це пов'язано із тим, що одне з поховань розташоване неподалік озера, інше - біля джерела питної води. У місцевих жителів є великі побоювання щодо забруднення водойм.

З огляду на це в уряді заявили, що близько чотирьох мільйонів норок ексгумують і спалять.

Фото: Mads Claus Rasmussen