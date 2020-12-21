В Ізраїлі планують заборонити авіасполучення через мутацію COVID-19

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ініціює введення повної заборони пасажирського авіасполучення в країні через мутований штам коронавірусу в Британії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Нетаньягу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Я скликав комісію міністрів з однією метою - закрити авіасполучення. З часу вчорашнього засідання мутація вірусу виявлена ​​вже в дуже багатьох країнах, і нам ясно, що це початок дуже швидкого поширення. У той час, як в Англії вивчають, що являє собою цей штам, чи вразливий він для вакцини та інші питання, необхідно максимально скоротити вірусну масу, що потрапляє до нашої країни. Для цього я хочу зробити те, що ми зробили в першу хвилю пандемії коронавірусу - закрити небо якомога швидше», - заявив він, відкриваючи сьогоднішнє засідання комісії міністрів з питань боротьби з коронавірусом.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним. Британський уряд посилив карантин у Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями і родичами, будуть зачинені непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки й утриматися від поїздок.

Заборону на польоти до Великої Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор, Колумбія, а також Польща, Хорватія, Фінляндія і Гонконг.

Читайте також: Українцям радять утриматися від поїздок до Британії

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться 21 грудня на засідання через рішення низки країн обмежити транспортне сполучення з королівством.