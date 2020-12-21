Три події світу. Пріоритети президента, стратегічна «Квадрига» та нахабство по-кремлівські

Володимир Зеленський звернув увагу дипломатичного корпусу на пріоритети.

Україна та Туреччина зробили ставку на «Квадригу» у взаєминах. Путін залишається послідовним у хамській манері спілкування з журналістами. Російські хакери здійснили потужну кібератаку на органи влади Сполучених Штатів. Алєксєй Навальний заявив, що знає, хто намагався його отруїти.

Традиційна нарада керівників дипломатичних представництв України проходила цього року в режимі відеоконференції. Володимир Зеленський не лише наголосив на продовженні курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, але і підкреслив, що оцінюватиме роботу послів за економічними показниками. Він закликав дипломатів підключитися до пошуку вакцини від коронавірусу для потреб України. Відзначу, що і в інтерв’ю The New York Times Зеленський дорікнув США та Великій Британії за відсутність нашої держави у переліку країн, які в першу чергу отримають вакцину від COVID-19. Також, не чекаючи інавгурації Джозефа Байдена, Володимир Зеленський наголосив на зацікавленості України у співпраці з 46-м президентом США.

19 грудня у Києві пройшло перше засідання «Квадриги» - нового формату консультацій між Україною та Туреччиною, який будуть реалізовувати міністри оборони та закордонних справ наших держав. Йому передувала передача нашій країні технологій побудови турецьких корветів та ударних БПЛА, і це, як видається, далеко не межа співпраці у військово-технічній сфері. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба справедливо зауважив, що тісніші відносини з Туреччиною сприятимуть поглибленню євроатлантичної інтеграції України.

Актуальність зближення з НАТО для нашої держави залишається помітною, адже «білою та пухнастою» Росія є хіба що у сприйняття Владіміра Путіна, який провів традиційне спілкування з журналістами у дистанційному режимі. Проте цей формат не відобразився на традиційно хамовитій манері спілкування володаря Кремля. Серед іншого той наголосив, що Росія і надалі підтримуватиме Донбас, на що у Києві чомусь стримано промовчали.

Втім, не лише заяви свідчать про наміри Росії продовжувати гібридну агресію у світі. Розслідування Bellingcat дозволило виявити групу співробітників ФСБ, причетних до спроби отруєння Алєксєя Навального, серед них – фахівці з бойових отруйних речовин. Путін, звісно, наголосив, що Навальний нікому не потрібен, і «якби хотіли – отруїли б». Схоже, що атмосфера у відносинах Росії з Заходом отруєна остаточно, адже паралельно стало відомо про масштабну кібератаку росіян на міністерства та компанії Сполучених Штатів. Вона тривала протягом кількох місяців, і деякі конгресмени порівнюють її наслідки з оголошенням війни Штатам. Дональд Трамп, на відміну від Майка Помпео, не бачить у цій агресії російський слід, тому акцентованої реакції офіційного Вашингтону варто очікувати після інавгурації Байдена.

Євген МАГДА, Інститут світової політики