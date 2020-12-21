Поліція Петербурга затримала дітей, які кидали сніжки у Вічний вогонь

Двох дівчаток-підлітків доставили у поліцію в Санкт-Петербурзі після того, як вони закидали сніжками Вічний вогонь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радио Свобода з посиланням на пресслужбу ГУ петербурзького МВС.

За інформацією поліції, до них звернувся перехожий, який поскаржився, що вогонь погас і поширюється запах газу. Вивчивши записи камер відеоспостереження, поліціянти встановили, що Вічний вогонь згас через кинуті сніжки, після чого дітей затримали в одному з прилеглих дворів.

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Повідомляється, що із затриманими провели профілактичну бесіду, а на їх батьків завели адміністративну справу про неналежне виконання обов'язків по вихованню неповнолітніх.

Фото: http://www.tvc.ru