Поліція Петербурга затримала дітей, які кидали сніжки у Вічний вогонь
Укрінформ
Двох дівчаток-підлітків доставили у поліцію в Санкт-Петербурзі після того, як вони закидали сніжками Вічний вогонь.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радио Свобода з посиланням на пресслужбу ГУ петербурзького МВС.
За інформацією поліції, до них звернувся перехожий, який поскаржився, що вогонь погас і поширюється запах газу. Вивчивши записи камер відеоспостереження, поліціянти встановили, що Вічний вогонь згас через кинуті сніжки, після чого дітей затримали в одному з прилеглих дворів.
Повідомляється, що із затриманими провели профілактичну бесіду, а на їх батьків завели адміністративну справу про неналежне виконання обов'язків по вихованню неповнолітніх.
Фото: http://www.tvc.ru